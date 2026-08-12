Standard Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Standard Industries präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 12.50 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0.160 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1734.90 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.93 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 105.0 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch