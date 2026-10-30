Standard Chartered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Standard Chartered hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.38 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Standard Chartered ein EPS von 0.880 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 10.74 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 10.09 Milliarden USD umgesetzt.

Experten hatten einen Gewinn von 1.23 USD je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 5.65 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.ch