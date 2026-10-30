Standard Chartered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Standard Chartered lud am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 6.59 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3.88 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15.84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1’026.68 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 886.26 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch