Standard Capital Markets mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Standard Capital Markets hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.26 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0.070 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Standard Capital Markets mit einem Umsatz von insgesamt 108.4 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 680.0 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 84.06 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch