Standard BioTools präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Standard BioTools veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.07 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7.63 Prozent zurück. Hier wurden 20.1 Millionen USD gegenüber 21.8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch