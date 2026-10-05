LaBranche Aktie US5054471025
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05.10.2026 23:04:04
Standard Biotools Agrees To Sell Microfluidics Business To ARCHIMED
(RTTNews) - On Monday, Standard BioTools Inc. (NASDAQ: LAB) announced that it has signed a definitive agreement to sell its Microfluidics business to ARCHIMED, an investment firm focused on the healthcare industry.
Standard BioTools CEO Michael Egholm said ARCHIMED's healthcare and life sciences expertise and resources will support the Microfluidics business and its continued growth under new ownership. The transaction is expected to close in about 30 days, subject to customary conditions. Until then, the Microfluidics business will continue operating as part of Standard BioTools.
On the Nasdaq in the after-hours, the shares were trading 3.00 percent up at $0.7859, after closing Monday's trading 2.46 percent higher.
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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