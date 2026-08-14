Stampede Capital: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Stampede Capital hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.01 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.040 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Stampede Capital hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 47.5 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 31.39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.2 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch