Stampede Capital: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Stampede Capital liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Stampede Capital die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.01 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0.040 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 31.39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 47.5 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 69.2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch