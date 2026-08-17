Stamen öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Stamen hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9.88 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5.57 JPY erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.14 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26.67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Stamen einen Umsatz von 900.7 Millionen JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch