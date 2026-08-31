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31.08.2026 06:37:00
Stalprofil: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Stalprofil hat am 28.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das EPS lag bei 0.54 PLN. Im letzten Jahr hatte Stalprofil einen Gewinn von 0.140 PLN je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 452.9 Millionen PLN – das entspricht einem Minus von 25.71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 609.6 Millionen PLN in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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