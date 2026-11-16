Stalprodukt informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Stalprodukt hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 5.55 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Stalprodukt -1.530 PLN je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Stalprodukt im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16.86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.04 Milliarden PLN. Im Vorjahresviertel waren 889.8 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch