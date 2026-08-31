Stalprodukt gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Stalprodukt hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.12 PLN je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Stalprodukt ein EPS von -1.760 PLN in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Stalprodukt im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7.18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.02 Milliarden PLN. Im Vorjahresviertel waren 951.6 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch