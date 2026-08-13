Stallion India Fluorochemicals präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Stallion India Fluorochemicals hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 1.60 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Stallion India Fluorochemicals 1.11 INR je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Stallion India Fluorochemicals mit einem Umsatz von insgesamt 1.21 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.10 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 9.93 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch