Stallion India Fluorochemicals informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Stallion India Fluorochemicals stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 0.21 INR. Im letzten Jahr hatte Stallion India Fluorochemicals einen Gewinn von 1.21 INR je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28.86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.36 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1.06 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch