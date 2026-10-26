Stalexport Autostrady: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Stalexport Autostrady lud am 23.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0.44 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Stalexport Autostrady 0.290 PLN je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 199.7 Millionen PLN – das entspricht einem Zuwachs von 15.92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 172.3 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch