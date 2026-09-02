Stakeholder Gold: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Stakeholder Gold äusserte sich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.08 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Stakeholder Gold ein Ergebnis je Aktie von -0.010 CAD vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Stakeholder Gold im vergangenen Quartal 0.4 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 28.30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Stakeholder Gold 0.5 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch