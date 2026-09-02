|
02.09.2026 06:37:00
Stakeholder Gold: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Stakeholder Gold äusserte sich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0.08 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Stakeholder Gold ein Ergebnis je Aktie von -0.010 CAD vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Stakeholder Gold im vergangenen Quartal 0.4 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 28.30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Stakeholder Gold 0.5 Millionen CAD umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Iran-Krieg: SMI sinkt leicht -- DAX tiefer -- US-Börsen freundlich -- Asiens Börsen schlieesen im Minus
Der heimische Markt zeigt sich zur Wochenmitte mit leichten Verlusten, der deutsche Leitindex fällt etwas deutlicher. Die US-Aktienmärkte zeigen sich mit positiver Tendenz. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.