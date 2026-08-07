Stainless Tankers ASA Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Stainless Tankers ASA Registered hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 1.74 NOK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2.16 NOK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 110.2 Millionen NOK vermeldet – das entspricht einem Plus von 7.94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 102.1 Millionen NOK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch