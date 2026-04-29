Stag Industrial Aktie 11591567 / US85254J1025
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29.04.2026 03:38:46
STAG Industrial, Inc. Profit Retreats In Q1
(RTTNews) - STAG Industrial, Inc. (STAG) announced earnings for first quarter that Dropped, from the same period last year
The company's earnings came in at $61.96 million, or $0.32 per share. This compares with $91.34 million, or $0.49 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 9.1% to $224.21 million from $205.57 million last year.
STAG Industrial, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $61.96 Mln. vs. $91.34 Mln. last year. -EPS: $0.32 vs. $0.49 last year. -Revenue: $224.21 Mln vs. $205.57 Mln last year.
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