Zürich (awp/sda) - Die Zahl der über Airbnb und andere Plattformen vermieteten Wohnungen ist in der Stadt Zürich in den vergangenen fünf Jahren um über 50 Prozent gestiegen. Ende Oktober 2026 machten sie 2,4 Prozent aller Wohnungen aus. Besonders viele gibt es im Kreis 4.

Ende Oktober waren in der Stadt Zürich 5670 der insgesamt 239'200 Wohnungen sogenannte Apartmentwohnungen, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Gegenüber vor fünf Jahren entspricht dies einem Anstieg um rund 52 Prozent. Damals gab es 3720 Apartments.

Über ein Fünftel dieser Wohnungen liegt im Kreis 4. Dort stieg der Anteil zwischen 2021 und 2026 von 4,9 auf 7,1 Prozent. Besonders deutlich zeigt sich diese Entwicklung im Langstrasse-Quartier, wo der Anteil von 5,4 auf 8,2 Prozent stieg. Überdurchschnittlich viele Apartments verzeichnete im Oktober 2026 auch der Kreis 1 mit einem Anteil von 6,6 Prozent.

Der Anstieg zeigt sich auch ausserhalb der Innenstadt: In Oerlikon nahm die Zahl der Apartments zwischen 2021 und 2026 von 100 auf 390 zu, in Altstetten von 190 auf 450. Im Kreis 12 gibt es hingegen weiterhin kaum Apartments.

Zweitwohnungen hauptsächlich in der Innenstadt

Bewirtschaftete Apartments zählen zu den Erstwohnungen, unbelegte Apartments hingegen werden in der Zweitwohnungsstatistik erfasst, wie die Stadt Zürich festhält. Insgesamt gab es Ende Oktober in der Stadt Zürich 7150 Zweitwohnungen. Das entspricht 3 Prozent des gesamten Wohnungsbestands und damit gleichviel wie 2021.

Die Zweitwohnungen konzentrieren sich in der Stadt Zürich weiterhin stark auf die Innenstadt. Am höchsten ist ihr Anteil im Kreis 1 mit 13,7 Prozent, gefolgt vom Kreis 8 mit 5,7 Prozent und dem Kreis 4 mit 5,2 Prozent. In den nördlichen und westlichen Stadtteilen wie Albisrieden, Höngg und Schwamendingen sind Zweitwohnungen hingegen selten. Dort liegt ihr Anteil meist unter 2 Prozent.

Strengere Regeln

Die Stadt Zürich will mit strengeren Vorschriften verhindern, dass reguläre Wohnungen dauerhaft als kommerzielle Kurzzeitunterkünfte genutzt werden. Seit dem 1. September gelten deshalb neue Regeln für Business-Apartments und kommerzielle Airbnb-Wohnungen.

Mit der vom Bundesgericht bestätigten Teilrevision der Bau- und Zonenordnung (BZO) muss in der Stadt Zürich die Bauherrschaft bei einem Baugesuch die Mietdauer der Wohnnutzung deklarieren. Auch für Nutzungsänderungen, etwa wenn eine Wohnung in ein Business-Apartment umgewandelt wird, ist ein Baugesuch erforderlich - selbst wenn keine baulichen Massnahmen erfolgen.

Noch hängig ist in der Stadt Zürich die von den Grünen und der AL lancierte Airbnb-Initiative. Sie sieht nach Luzerner Vorbild vor, dass Wohnungen höchstens 90 Tage pro Jahr kurzzeitig vermietet werden dürfen.

Der Stadtrat unterstützt die Ziele der Initiative. Er will aber einen Gegenvorschlag ausarbeiten. Damit soll die Initiative auch mit der inzwischen geltenden Regelung abgestimmt werden. Den Gegenvorschlag will der Stadtrat bis am 4. Januar 2027 dem Gemeinderat unterbreiten.