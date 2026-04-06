Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’982 -0.1%  SPI 18’124 -0.1%  Dow 46’538 0.1%  DAX 23’168 -0.6%  Euro 0.9214 0.0%  EStoxx50 5’693 -0.7%  Gold 4’656 -0.4%  Bitcoin 55’494 0.4%  Dollar 0.7983 -0.2%  Öl 110.5 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526NVIDIA994529Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So viel Verlust hätte ein Investment in Ethereum Classic von vor 1 Jahr bedeutet
Wie viel Gewinn ein Investment in Bitcoin Cash von vor 1 Jahr eingefahren hätte
Bajaj Mobility-Aktie: Verwaltungsrat soll von vier auf fünf Sitze ausgebaut werden
Börsen in Asien in Grün: Spekulationen über Waffenstillstand im Nahen Osten geben Halt
Lufthansa feiert in Berlin ersten Linienflug vor 100 Jahren - Aktie im Fokus
Suche...
eToro entdecken
06.04.2026 19:09:35

Stadler zieht Rekurs gegen SBB-Milliardenauftrag an Siemens zurück

(Zusammenfassung)

Bussnang (awp) - Der Zughersteller Stadler zieht seinen Rekurs gegen die Vergabe eines Milliardenauftrags der SBB an den deutschen Konkurrenten Siemens zurück. Grund dafür sind stark geschwärzte Gerichtsunterlagen, die keine ausreichende Transparenz böten und eine Weiterführung des Verfahrens verhinderten, teilte Stadler am Montag mit.

Der Ostschweizer Zughersteller hatte gegen die Vergabe eines Rahmenvertrags für bis zu 200 S-Bahn-Doppelstockzüge im Wert von rund 3,6 Milliarden Franken im November Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen eingereicht. Ziel war eine unabhängige Überprüfung des Entscheids.

Die im Verfahren zugänglichen Unterlagen hätten jedoch aufgrund von Schwärzungen nur begrenzte Einblicke ermöglicht, zentrale Informationen seien unzugänglich geblieben, schrieb Stadler nun. Aus den verfügbaren Dokumenten gehe hervor, dass die SBB ihren Bewertungsspielraum "voll" zugunsten von Siemens genutzt habe. Stadler kritisierte, dass wesentliche Teile der Entscheidungsgrundlage nicht einsehbar gewesen seien. Der Zugbauer zieht den Rekurs per 7. April zurück.

Kritik an Bewertung

Der Auftrag war im November 2025 an Siemens vergeben worden. Er umfasst zunächst 116 Doppelstockzüge für die Zürcher S-Bahn und die Westschweiz mit einem Volumen von rund 2,1 Milliarden Franken. Einschliesslich Optionen für weitere 84 Züge beläuft sich der Rahmenvertrag auf bis zu 200 Züge im Wert von rund 3,6 Milliarden Franken.

Stadler hatte den Entscheid damals scharf kritisiert. Der Konzern argumentierte, sein bewährter Doppelstockzug mit bereits 153 Exemplaren in Betrieb sei gegenüber einem neuen, noch nicht erprobten Modell von Siemens benachteiligt worden. Auch die Bewertung etwa bei Nachhaltigkeit und Betriebskosten sei nicht nachvollziehbar gewesen.

Die SBB wiesen die Vorwürfe zurück und verwiesen auf einen deutlichen Kostenvorteil des Siemens-Angebots über die gesamte Lebensdauer der Züge. Dieser liege im dreistelligen Millionenbereich. Die Vergabe sei gesetzeskonform erfolgt und kein knappes Rennen gewesen.

Politische Debatte über Vergabepraxis

Der Entscheid hatte eine breite politische Debatte über die Vergabepraxis bei öffentlichen Aufträgen ausgelöst, insbesondere wegen der Vergabe des Grossauftrags ins Ausland. Politiker quer durch alle Lager kritisierten den Entscheid scharf und forderten eine Bevorzugung einheimischer Firmen. Rechtsexperten warnten jedoch vor einem Rechtsbruch: Ein "Inländer-Bonus" verstosse gegen internationale Handelsabkommen.

Siemens kündigte an, die Doppelstockzüge in der westdeutschen Stadt Krefeld herzustellen. Stadler hätte als einziger Anbieter den Zug vollständig in der Schweiz produzieren wollen. Die neuen Züge sollen ab 2031 fahren.

Stadler erklärte nun, man bedauere den Ausgang weiterhin. "Wir müssen diesen aber aufgrund der uns vorliegenden Informationen akzeptieren", wurde Verwaltungsratspräsident Peter Spuhler in der Mitteilung zitiert. "Stadler richtet den Fokus auf die Weiterführung der langjährigen und erfolgreichen Zusammenarbeit mit der SBB."

to/

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wallstreet Live mit Tim Schäfer – Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick?

Inside Trading & Investment

02.04.26 Weltraumwirtschaft: Schwerelos, innovativ und wachstumsstark
02.04.26 Julius Bär: 12.75% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (80%) auf Medmix AG
02.04.26 Wallstreet Live mit Tim Schäfer – Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick?
02.04.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gaming – Mehr als nur ein Spiel/Energieversorger – Elektrisierende Entwicklungen
02.04.26 Marktüberblick: Rüstungswerte haussieren
02.04.26 Märkte zu voreilig?
24.03.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Galderma, Lonza
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Sinkender Goldpreis: Darum sieht Morgan Stanley jetzt Chancen für Aktien
Gold, Öl & Co. in KW 14: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Webinar: Schluss mit K.O.-Kriterien bei der Aktienauswahl - Warum Sortieren das neue Filtern ist
Ausblick: Dr Ing hc F Porsche Aktiengesellschaft Un präsentiert Quartalsergebnisse
Deutliche Warnung von JPMorgan: Tesla-Aktie droht Kursverlust von bis zu 60 Prozent
EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
NVIDIA-Aktie im Visier: Warum diese kaum beachtete Sparte zu Unrecht übersehen wird
Optimismus in New York: NASDAQ 100 am Mittag mit Gewinnen
SAP will US-Softwarefirma Reltio übernehmen
Handel in New York: Dow Jones letztendlich schwächer

Top-Rankings

Die Performance der Kryptowährungen in KW 14: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 14: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
KW 14: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Trumps Iran-Rede: SMI geht kaum verändert ins Osterwochenende -- DAX schliesst in Rot -- Wall Street schlussendlich uneins -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten

Der heimische Leitindex machte am Donnerstag seine Verluste im Laufe des Tages nahezu komplett wett. Der deutsche Leitindex grenzte sein Minus etwas ein. An der Wall Street ging es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost verabschiedeten sich am Donnerstag am mit Abschlägen aus dem Handel.