Stadler Rail liefert 4 Doppelstocktriebzüge in die Slowakei

Bussnang/Bratislava (awp) - Stadler Rail hat den ersten Auftrag für Doppelstockzüge mit Stromantrieb aus der Slowakei an Land gezogen. Der Ostschweizer Zughersteller liefert bis Ende 2023 vier Doppelstocktriebzüge an die slowakische Eisenbahngesellschaft ŽSSK (Železnicná spolocnost Slovensko).

Beide Unternehmen hätten am (heutigen) Donnerstag den Vertrag für die Lieferung von vier Zügen des Typs Kiss mit elektrischen Antrieb unterschrieben, teilte Stadler Rail in einem Communiqué mit. Die sechsteiligen Fahrzeuge sind laut den Angaben für den Einsatz auf den Regionallinien in der West- und Mittelslowakei vorgesehen. Finanzielle Details nannten die Ostschweizer keine.

Die sechsteiligen Fahrzeuge seien für den Einsatz auf den Regionallinien in der West- und Mittelslowakei vorgesehen, hiess es weiter: "Damit werden zum ersten Mal Doppelstocktriebzüge von Stadler auf dem slowakischen Schienennetz verkehren."

Allerdings haben die Ostschweizer bereits in der Vergangenheit Züge in die Slowakei geliefert. Die ŽSSK-Flotte umfasst bereits heute 21 einstöckige Gelenktriebwagen (GTW) von Stadler, davon 15 Schmalspur-GTW mit elektrischem Antrieb und 6 Normalspur-GTW mit dieselelektrischen Antrieb. Im Herbst 2018 hatte ŽSSK bei Stadler zudem fünf Zahnrad-Adhäsions-Triebzüge und eine multifunktionale Zahnrad-Adhäsions-Lokomotive für den Einsatz im Gebirge der Hohen Tatra bestellt.

