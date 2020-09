Stadler Rail ernennt Daniel Baer per Ende März 2021 zum Service-Leiter

Bussnang (awp) - Beim Zugbauer Stadler Rail übernimmt Daniel Baer am 31. März 2021 die Leitung der Service Division. Baer löst in dieser Funktion Jürg Gygax ab, der sich auf eigenen Wunsch aus der operativen Verantwortung zurückziehe, dem Unternehmen aber weiterhin beratend zu Seite stehen werde, teilte Stadler am Sonntagabend mit.

Gygax stiess Anfang 2005 als Mitglied der Konzernleitung zu Stadler und übernahm 2013 den Aufbau des globalen Service-Geschäfts des Zugbauers, das heute 1'300 Mitarbeitende in 19 Ländern umfasst. Im nächsten Jahr werde er die operative Verantwortung abgeben und in den Ruhestand treten. Bei Stadler soll er aber noch den Generationenwechsel zu Daniel Baer begleiten.

Baer arbeitet seit 2004 für Stadler. Derzeit ist er Mitglied der Geschäftsleitung der Stadler Service AG nachdem er zuvor verschiedene Fach- und Führungspositionen in der Division Service inne hatte. Zudem war er den Angaben zufolge in früheren Jahren auch für ABB und Huber+Suhner tätig. Seine Stellvertretung als Service-Leiter bei Stadler soll Benjamin Niederhauser übernehmen, der derzeit Leiter der Service-Region Mitte bei Stadler ist.

mk/