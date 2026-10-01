Stadler Rail erhält Auftrag für zwei Hybrid-Zahnradlokomotiven von MVR AG

Bussnang (awp) - Stadler Rail hat von der Transports Montreux-Vevey-Riviera (MVR AG) den Auftrag zur Lieferung von zwei neuen Hybrid-Zahnradlokomotiven erhalten. Die speziell für den Unterhalt der steilen Strecke zwischen Montreux und Rochers-de-Naye entwickelten Fahrzeuge sollen ab 2029 eingesetzt werden.

Die Lokomotiven sind Teil einer umfassenden Modernisierung der Bergbahn, wie Stadler Rail am Donnerstag mitteilte. Stadler fertigte demnach bereits acht neue Panorama-Zahnradtriebwagen und rüstet die Strecke mit dem modernen CBTC-Signalsystem NOVA Pro aus.

awp-robot/hr