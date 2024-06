Stadler Rail erhält Auftrag für 50 Flirt-Triebzüge in Polen

Warschau (awp) - Stadler Rail und der polnische Bahnbetreiber Koleje Mazowieckie haben einen Rahmenvertrag über die Lieferung von 50 elektrischen Flirt-Triebzügen unterschrieben. Der Auftrag hat inklusive Instandhaltung ein Volumen von rund 750 Millionen Euro, wie Stadler am Mittwochabend mitteilte.

Das Projekt werde durch EU-Mittel gefördert. Die Zuge sollen dabei im Stadler Werk im polnischen Siedlce gebaut werden. "Durch die zusätzlichen Aufträge konnten wir unsere Produktionskapazitäten in Siedlce erweitern und unsere Partnerschaft mit den lokalen Lieferanten ausbauen," lässt sich Philipp Brunner, GL-Mitglied und Divisionsleiter Zentraleuropa bei Stadler, in der Mitteilung zitieren.

In zwei Jahren sollen die ersten Zuge ausgeliefert werden. Der Instandhaltungsvertrag läuft über 18 Jahre, wie es weiter heisst.

Koleje Mazowieckie ist ein langjähriger Kunde von Stadler. Aktuell hat das Unternehmen 71 Flirt-Züge in Betrieb, was rund 21 Prozent der Flotte ausmacht. Die neuen Züge sollen auf verschiedenen Nahverkehrsstrecken in der Woiwodschaft Masowien rund um die Hauptstadtregion Warschau eingesetzt werden.

