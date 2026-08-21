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21.08.2026 11:03:00
Stadler Rail-Aktie zieht an: Auftrag für 13 Flirt-Evo-Züge der TPF erhalten
Stadler Rail hat von den Freiburgischen Verkehrsbetrieben (TPF) einen Auftrag zur Lieferung von 13 vierteiligen Flirt-Evo-Triebzügen erhalten.
Die neuen Züge sollen ab Dezember 2028 schrittweise den Betrieb aufnehmen und die bestehende Regionalverkehrsflotte modernisieren. Dabei sei die Inbetriebnahme eines Zuges alle zwei Monate vorgesehen. Die bisherigen Domino-Züge sollen schrittweise ausser Betrieb gesetzt werden.
Die Stadler Rail-Aktie gewinnt an der SIX am Freitag zeitweise 2,13 Prozent auf 24,00 CHF.
awp-robot/cg/to
Bussnang (awp)
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