Stadler Rail-Aktie zieht an: Auftrag für 13 Flirt-Evo-Züge der TPF erhalten

Die Anschaffungskosten betragen 117 Millionen Franken, wie das Unternehmen in einem Communiqué vom Freitag schrieb.

Die neuen Züge sollen ab Dezember 2028 schrittweise den Betrieb aufnehmen und die bestehende Regionalverkehrsflotte modernisieren. Dabei sei die Inbetriebnahme eines Zuges alle zwei Monate vorgesehen. Die bisherigen Domino-Züge sollen schrittweise ausser Betrieb gesetzt werden.

Die Stadler Rail-Aktie gewinnt an der SIX am Freitag zeitweise 2,13 Prozent auf 24,00 CHF.

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Bussnang (awp)