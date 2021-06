Stadler Rail-Aktie verliert: RAG Stiftung verkauft 4,5 Millionen Aktien

Die RAG Stiftung verkauft im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens 4,5 Millionen Stadler -Aktien. Diese würden zu 40,25 Franken das Stück platziert, teilte eine der beteiligten Banken am Dienstag mit.

Der Deal mit einem Volumen von 181 Millionen Franken soll laut den Angaben am heutigen Dienstag über die Bühne gehen. Bei der Ankündigung am Vorabend war noch von einem angepeilten Volumen von rund 190 Millionen Franken die Rede gewesen.

Die 4,5 Millionen verkauften Aktien entsprechen laut den Angaben 4,5 Prozent des ausstehenden Aktienkapitals und damit dem gesamten zuletzt gemeldeten Anteil von RAG. Die Stiftung hatte bereits vor rund einem Jahr mit dem Verkauf von 5 Millionen Aktien ihren Anteil an Stadler auf rund 5 Prozent halbiert. Die Stiftung brauche Liquidität für eine andere Transaktion, hatte es seinerzeit geheissen.

Nach dem Verkauf gibt es bei Stadler nur noch ein namentlich bekannter Grossaktionär: Firmenpatron Peter Spuhler, der zuletzt einen Anteil von gut 40 Prozent besass.

Stadler schlossen am Montagabend bei 41,64 Franken. Am Dienstag verlieren sie an der SIX derzeit 1,78 Prozent auf 40,90 Franken.

Bussnang (awp)