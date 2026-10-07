Stadler Rail-Aktie tiefer: Ausbau der italienischen Präsenz durch Lieferdeal im Aostatal

Die neuen Züge wurden am Mittwoch am Bahnhof Torino Porta Nuova vorgestellt. Finanzielle Angaben zum Auftrag macht der Zugbauer in der Mitteilung vom Mittwoch nicht.

Die vierteiligen Züge verfügen den Angaben zufolge über 236 Sitzplätze und erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h. Durch die Elektrifizierung der Strecke von Turin nach Aosta sollen jährlich mehr als 500'000 Liter Diesel eingespart werden.

Die neuen Fahrzeuge ergänzen fünf bereits eingesetzte bimodale Flirt-Züge mit Elektro- und Dieselantrieb. Zudem übernimmt Stadler Rail gemeinsam mit Trenitalia während fünf Jahren die Wartung der neuen Flotte.

Die Stadler-Aktie notiert im SIX-Handel zeitweise 2,08 Prozent tiefer bei 30,14 Franken.

jl/hr

Bussnang (awp)