|Elektrifizierung
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07.10.2026 16:09:00
Stadler Rail-Aktie tiefer: Ausbau der italienischen Präsenz durch Lieferdeal im Aostatal
Stadler Rail hat sechs vollelektrische Flirt-Züge für die italienische Region Aostatal ausgeliefert.
Die vierteiligen Züge verfügen den Angaben zufolge über 236 Sitzplätze und erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h. Durch die Elektrifizierung der Strecke von Turin nach Aosta sollen jährlich mehr als 500'000 Liter Diesel eingespart werden.
Die neuen Fahrzeuge ergänzen fünf bereits eingesetzte bimodale Flirt-Züge mit Elektro- und Dieselantrieb. Zudem übernimmt Stadler Rail gemeinsam mit Trenitalia während fünf Jahren die Wartung der neuen Flotte.
Die Stadler-Aktie notiert im SIX-Handel zeitweise 2,08 Prozent tiefer bei 30,14 Franken.
jl/hr
Bussnang (awp)
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