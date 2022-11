Stadler Rail-Aktie springt an: Stadler erhält Auftrag über 20 Triebzüge

Das Schweizer Unternehmen und das staatseigene finnische Verkehrsunternehmen VR Group haben einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet, wie Stadler am Dienstag mitteilte.

Der Auftrag umfasse neben der Herstellung und Lieferung der elektrischen Triebzüge und der Lieferung von Ersatzteilen auch Optionen über 50 weitere Triebzüge sowie den Ausbau der Servicedienstleistungen, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Auslieferung des ersten Fahrzeugs ist für das Frühjahr 2026 vorgesehen. Zu den finanziellen Einzelheiten wurden keine Angaben gemacht.

Die neuen Flirt-Züge ("Fast Light Intercity and Regional Train") sind für den Einsatz im Regionalverkehr rund um die Hauptstadt Helsinki und in der Region Tampere vorgesehen, sie können bei zukünftigem Bedarf aber auch als Intercity-Züge eingesetzt werden. Mit ihrem effizienten elektrischen Antrieb ermöglichten sie einen "noch nachhaltigeren Bahnbetrieb" und unterstützten die VR Group in ihrer Mission für einen umweltfreundlichen öffentlichen Verkehr in Finnland, schreibt Stadler.

Heute sind bereits 81 Flirt-Züge in Finnland unterwegs, weitere sind in Nordeuropa laut den Angaben auch in Schweden, Norwegen und Estland im Einsatz. Auch die neuen Flirt werden nun speziell für das nordische Klima in Finnland angepasst, wie Stadler weiter schreibt. Dazu gehören grosse Schneepflüge, eine effiziente Klimatechnik inklusive Fussbodenheizung in den Einstiegsbereichen sowie spezielle Isolierung und gut abgedichtete Maschinenräume zum Schutz der Antriebstechnik.

Die Stadler-Aktie gewinnt im Schweizer Handel zeitweise 0,62 Prozent auf 32,26 Franken.

tp/rw

Bussnang (awp)