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06.05.2026 18:00:00
Stadler-Rail-Aktie letztlich im Plus: Präsident Spuhler bestätigt an GV Jahresziele
Stadler Rail-Verwaltungsratspräsident Peter Spuhler hat an der Generalversammlung vom (heutigen) Dienstag die Jahresziele seines Konzerns bekräftigt.
Zudem hiessen die Aktionäre des Zugherstellers an der Versammlung in der Swiss Life-Arena in Zürich alle Anträge des Verwaltungsrats gut, wie Stadler Rail am Abend in einem Communiqué mitteilte. Mit Sabrina Soussan und Michael Schöllhorn wählte die Generalversammlung zwei neue Verwaltungsräte. Sie ersetzen Christoph Franz und Wojciech Kostrzewa.
Zudem wurden alle Verwaltungsräte, die zur Wiederwahl antraten, erneut ins Gremium gewählt. Peter Spuhler wurde wiederum zum Präsidenten des Verwaltungsrates bestimmt. Die Aktionäre segneten auch die Dividendenzahlung von 0,50 Franken pro Namenaktie ab.
Insgesamt nahmen 1400 Aktionäre an der 35. ordentlichen Generalversammlung von Stadler teil. Sie vertraten 67 Prozent der insgesamt 100 Millionen Aktien.
Die Stadler Rail-Aktie gewinnt an der SIX schlussendlich 3,65 Prozent auf 23,84 Franken.
Zürich (awp)
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Stadler Rail am 06.05.2026
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