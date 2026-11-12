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12.11.2026 16:24:00
Stadler Rail-Aktie leichter: Erster Strassenbahnauftrag aus Finnland gesichert
Stadler Rail hat einen Vertrag über die Lieferung von 63 Strassenbahnen des Typs Tango Nordic für den Grossraum Helsinki unterzeichnet, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag hiess.
Die Vereinbarung umfasst zudem Serviceleistungen über mehr als 30 Jahre. Die Auslieferung der Strassenbahnen für den Testbetrieb ist ab Mitte 2029 geplant. Gefertigt werden die Fahrzeuge im Stadler-Werk im polnischen Siedlce.Die Stadler Rail-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,7 Prozent tiefer bei 31,40 Franken.
awp-robot/jb
Bussnang (awp)
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