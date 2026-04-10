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Auftrag erhalten 10.04.2026 11:15:00

Stadler Rail-Aktie legt zu: Automatisierung von BLT-Stammnetz mit NOVA Pro

Stadler Rail-Aktie legt zu: Automatisierung von BLT-Stammnetz mit NOVA Pro

Der Ostschweizer Zugbauer Stadler Rail hat von der BLT Baselland Transport AG den Auftrag erhalten, das Stammnetz in der Agglomeration Basel mit dem Zugsicherungssystem Nova Pro auszustatten.

Die schrittweise Einführung beginnt noch dieses Jahr und umfasst die Ausrüstung von 38 Tango- und 25 Tina-Trams.

Ein erster Testbetrieb auf der Linie 11 ist für 2027 geplant, wie Stadler am Freitag mitteilte.

Die Stadler Rail-Aktie gewinnt am Freitag an der SIX zeitweise 2,07 Prozent auf 20,92 Franken.

awp-robot/to

Bussnang (awp)

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Stadler Rail-Aktie zieht kräftig an: 2025 wieder mit Umsatz- und Gewinnsteigerung
Stadler Rail erhält Auftrag von Gornergrat Bahn - Aktie gibt nach
Stadler-Aktie im Minus: Beschwerde gegen Siemens-Vergabe beendet

Bildquelle: Wirestock Creators / Shutterstock.com
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Inside Trading & Investment

09:13 Marktüberblick: Chemiewerte gesucht
09:12 Windkraft: Alles dreht sich
08:40 SMI bleibt auf Erholungskurs
06:05 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Auf Erholungskurs?
07.04.26 Julius Bär: 12.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Deutsche Lufthansa AG
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24.03.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Galderma, Lonza
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’737.33 19.07 S0VBMU
Short 14’031.48 13.93 BONS1U
Short 14’559.49 8.89 SWOBGU
SMI-Kurs: 13’224.73 10.04.2026 11:00:55
Long 12’633.89 19.35 SK2BZU
Long 12’364.38 13.93 SATBJU
Long 11’871.07 8.95 S9HB2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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