Stadler Rail-Aktie in Rot: Dreier-Lieferung für Wiener Flughafenstrecke

Bestellt hat sie die Betreibergesellschaft City Airport Train (CAT) bereits im Januar.

Die fünfteiligen Doppelstockzüge des Typs Kiss sollen ab Herbst 2027 den Betrieb mit Fahrgästen aufnehmen, wie Stadler Rail am Dienstag in einem Communiqué mitteilte. Finanzielle Details wurden nicht genannt. Die 133 Meter langen Fahrzeuge bieten etwa 300 Sitzplätze. Damit würden zusätzliche Kapazitäten für das steigende Passagieraufkommen am Flughafen Wien geschaffen, hiess es weiter.

Die Stadler Rail-Aktie notiert im Schweizer Handel zeitweise 1,76 Prozent tiefer bei 23,40 Franken.

jb/rw

Bussnang (awp)