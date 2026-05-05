|Prognose steht
|
05.05.2026 20:31:00
Stadler-Rail-Aktie im Blick: Präsident Spuhler bestätigt an GV Jahresziele
Stadler Rail-Verwaltungsratspräsident Peter Spuhler hat an der Generalversammlung vom (heutigen) Dienstag die Jahresziele seines Konzerns bekräftigt.
Zudem hiessen die Aktionäre des Zugherstellers an der Versammlung in der Swiss Life-Arena in Zürich alle Anträge des Verwaltungsrats gut, wie Stadler Rail am Abend in einem Communiqué mitteilte. Mit Sabrina Soussan und Michael Schöllhorn wählte die Generalversammlung zwei neue Verwaltungsräte. Sie ersetzen Christoph Franz und Wojciech Kostrzewa.
Zudem wurden alle Verwaltungsräte, die zur Wiederwahl antraten, erneut ins Gremium gewählt. Peter Spuhler wurde wiederum zum Präsidenten des Verwaltungsrates bestimmt. Die Aktionäre segneten auch die Dividendenzahlung von 0,50 Franken pro Namenaktie ab.
Insgesamt nahmen 1400 Aktionäre an der 35. ordentlichen Generalversammlung von Stadler teil. Sie vertraten 67 Prozent der insgesamt 100 Millionen Aktien.
Zürich (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: SAP: Frischer Taktgeber für die Aktie
Im Vorfeld der hauseigenen Fachmesse 'Sapphire' steigt die Spannung bei SAP-Anlegern: Mit wachsendem Cloudgeschäft, konkreten KI-Perspektiven und einer gedrückten Bewertung eröffnet sich eine Tradingchance - vorausgesetzt, der Konzern liefert.Weiterlesen!
USA unter Druck: Droht Anlegern jetzt der perfekte Sturm?
Wir sprechen mit dem US-Experten Alexander Berger über die aktuell wichtigsten Treiber an den Finanzmärkten. Während im vergangenen Jahr vor allem Trumps Zollpolitik im Fokus stand, sind es heute geopolitische Spannungen, politische Unsicherheit und die Geldpolitik der USA, die das Marktgeschehen bestimmen.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKeine Fortschritte im Nahost-Krieg: US-Börsen mit Plus -- SMI und DAX letztlich mit Gewinnen -- Verluste in Hongkong - Keine Impulse aus Japan oder China
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag mit Gewinnen. Am deutschen Aktienmarkt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die US-Börsen präsentieren sich mit Gewinnen. In Asien hatten die Verkäufer die Oberhand im Handel.