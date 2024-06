Stadler Rail-Aktie höher: Auftrag für 50 Flirt-Triebzüge in Polen

Der Auftrag hat inklusive Instandhaltung ein Volumen von rund 750 Millionen Euro, wie Stadler Rail am Mittwochabend mitteilte.

Das Projekt werde durch EU-Mittel gefördert. Die Zuge sollen dabei im Stadler Werk im polnischen Siedlce gebaut werden. "Durch die zusätzlichen Aufträge konnten wir unsere Produktionskapazitäten in Siedlce erweitern und unsere Partnerschaft mit den lokalen Lieferanten ausbauen," lässt sich Philipp Brunner, GL-Mitglied und Divisionsleiter Zentraleuropa bei Stadler, in der Mitteilung zitieren.

In zwei Jahren sollen die ersten Zuge ausgeliefert werden. Der Instandhaltungsvertrag läuft über 18 Jahre, wie es weiter heisst.

Koleje Mazowieckie ist ein langjähriger Kunde von Stadler. Aktuell hat das Unternehmen 71 Flirt-Züge in Betrieb, was rund 21 Prozent der Flotte ausmacht. Die neuen Züge sollen auf verschiedenen Nahverkehrsstrecken in der Woiwodschaft Masowien rund um die Hauptstadtregion Warschau eingesetzt werden.

Stadler hat Wartungsvertrag in Ungarn unterzeichnet

Der Zugbauer Stadler hat mit den ungarischen Staatsbahnen (MÁV) einen Wartungsvertrag unterzeichnet. Das Schweizer Unternehmen soll demnach in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden von MÁV VAGON für 40 Doppelstockzüge des Typs KISS die Versorgung mit Ersatzteilen sowie Reparaturen sicherstellen, wie Stadler am Donnerstag mitteilte. Die MÁV hatte die KISS-Züge zwischen 2017 und 2019 beschafft.

Der Auftrag für Stadler basiere auf einem ähnlichen Vertrag für 63 FLIRT-Triebzüge, gemäss dem die Wartungsarbeiten ebenfalls in den Räumen des Kunden unter fachlicher Aufsicht des Zugherstellers durchgeführt werden, heisst es weiter. Dabei habe die Verfügbarkeit der Fahrzeuge während der ganzen Vertragslaufzeit konstant über 94 Prozent gelegen, betont Stadler. Zu finanziellen Einzelheiten macht das Unternehmen in der Mitteilung keine Angaben.

Stadler beschäftigt in Ungarn rund 800 Mitarbeitende und hat an die dortigen Bahngesellschaften bisher 195 Fahrzeuge geliefert. Der Schweizer Hersteller baue seine Aktivitäten kontinuierlich aus. Dank einer Investition am Standort Szolnok werde die dortige Produktionskapazität um fast 20 Prozent steigen, künftig sollen dort zudem auch Doppelstockwagen produziert werden. Die Stadler Rail-Aktie notiert an der SIX zeitweise 2,19 Prozent höher bei 25,70 Franken.

