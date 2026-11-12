Stadler Rail-Aktie gefragt: Erster Strassenbahnauftrag aus Finnland gesichert

Der Auftrag enthält eine Option auf bis zu 120 weitere Fahrzeuge.

Die Vereinbarung umfasst zudem Serviceleistungen über mehr als 30 Jahre. Die Auslieferung der Strassenbahnen für den Testbetrieb ist ab Mitte 2029 geplant. Gefertigt werden die Fahrzeuge im Stadler-Werk im polnischen Siedlce.

Die Stadler Rail-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,54 Prozent höher bei 31,79 Franken.

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Bussnang (awp)