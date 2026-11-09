Stadler Rail-Aktie gefragt: Bestellung über vier Batteriezüge aus Dänemark

Die Vertragsunterzeichnung wird nach den erforderlichen politischen Beschlüssen Anfang 2027 erwartet.

Die Züge sollen im ersten Halbjahr 2031 auf der Strecke zwischen Jægersborg und Nærum nördlich von Kopenhagen den Betrieb aufnehmen. Stadler Rail wird gemeinsam mit Furrer+Frey auch die notwendige Ladeinfrastruktur bereitstellen. Zum Volumen des Auftrags wurden keine näheren Angaben gemacht.

Im Schweizer Handel steigt die Stadler Rail-Aktie zeitweise um 0,57 Prozent auf 31,56 Franken.

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Bussnang (awp)