Stadler Rail-Aktie fest: Zugbauer baut Produktion in Kasachstan aus

Stadler Rail expandiert in Kasachstan. Der Ostschweizer Zughersteller baut das Werk in der Hauptstadt Astana mit neuen Werkhallen aus. Dort sollen rund 100 zusätzliche Arbeitsplätze zu den bisherigen 700 entstehen.

Stadler investiert laut Angaben vom Mittwoch in diesem Jahr mehr als 14 Milliarden kasachische Tenge (rund 25 Millionen Franken) in den Bau neuer Hallen für das Schweissen und Lackieren von Aluminiumwagenkästen. Damit entsteht in Kasachstan die erste hochautomatisierte Produktionsanlage für Aluminiumwagenkästen in Zentralasien.

Künftig könnten in der dortigen Fabrik Komponenten und Fahrzeuge sowohl für den kasachischen Markt als auch für internationale Projekte gefertigt werden. Das Investitionsvolumen zwischen 2023 und 2031 beträgt insgesamt rund 29,5 Milliarden kasachische Tenge (rund 53 Millionen Franken) in Kasachstan.

Stadler liefert erste Schlafwagen an Kasachstan

Mit dem Grossauftrag der kasachischen Eisenbahngesellschaft KTZ über 557 Schlafwagen kommt Stadler voran. Im Oktober 2026 hat KTZ die ersten gut 100 Reisezugwagen mit dem Namen "Charme" übernommen. Am heutigen Mittwoch haben diese auf der rund 1300 Kilometer langen Strecke zwischen Astana und Almaty den Betrieb aufgenommen. Die restlichen Wagen sollen bis Ende 2030 geliefert werden.

Die Stadler Rail-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 0,19 Prozent auf 31,44 CHF.

Bussnang TG (awp)