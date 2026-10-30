Stadler Rail-Aktie dennoch tiefer: Folgeauftrag über 21 Züge aus Finnland erhalten

Das staatliche Bahnunternehmen Railstock Finland bestellt 21 weitere elektrische Flirt-Züge.

Die vierteiligen Niederflurzüge werden speziell für die klimatischen Bedingungen in Finnland ausgerüstet, wie Stadler Rail am Freitag mitteilte. Sie verfügten unter anderem über vergrösserte Schneepflüge, eine Fussbodenheizung und eine verbesserte Wärmedämmung. Sie sollen bis 2030 ausgeliefert werden.

Damit wächst die von Railstock Finland bestellte Flotte auf insgesamt 41 Fahrzeuge. Zudem besteht eine Option auf weitere 29 Züge. Die neuen Fahrzeuge werden im polnischen Stadler-Werk Siedlce produziert.

Trotz Grossauftrag gab die Stadler Rail-Aktie an der SIX letztlich um 0,06 Prozent auf 32,34 CHF nach.

ra/jb

Bussnang (awp)