Stadler Rail-Aktie dennoch tiefer: Bau von neuem Inbetriebsetzungszentrum in Weinfelden gestartet

Das Unternehmen investiert rund 40 Millionen Franken in den Standort und schafft etwa 80 neue Arbeitsplätze. Ab 2028 sollen dort neue Schienenfahrzeuge geprüft und für den Einsatz vorbereitet werden, wie das Unternehmen in einem Communiqué vom Dienstag schrieb.

Das bestehende Zentrum in Erlen stösst laut Stadler Rail an seine Kapazitätsgrenzen. Mit dem Neubau in der Nähe des Hauptsitzes in Bussnang erweitert Stadler Rail seine Kapazitäten in der Ostschweiz. Das neue Inbetriebsetzungszentrum umfasst unter anderem eine rund 210 Meter lange, 35 Meter breite Halle mit vier Hallengleisen und einem Aussengleis.

Unmittelbar vor der Halle entstehen zudem elektrifizierte Testgleise mit einer Gesamtlänge von 750 Metern. Auf ihnen können die Fahrzeuge geprüft und erstmals gefahren werden. Diese Tests sind Voraussetzung für spätere Testfahrten auf dem öffentlichen Schienennetz, wie der Konzern weiter schrieb.

Im SIX-Handel zeigt sich die Stadler Rail-Aktie zeitweise 0,68 Prozent tiefer bei 32,18 CHF.

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Bussnang (awp)