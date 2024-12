Stadler Rail-Aktie büsst Gewinne ein: Stadler erhält Auftrag in dreistelliger Millionenhöhe

Der Vertrag umfasst den Bau von 11 neuen Meterspur-Lokomotiven.

Das Auftragsvolumen beläuft sich auf rund 100 Millionen Franken, wie die Unternehmen am Freitag gemeinsam mitteilten.

Die Hybridlokomotiven verfügen über vier Achsen mit Einzelachsantrieb und werden in Bussnang gebaut. Sie können auf den Baustellen der beiden Bahnen sowohl über die Oberleitung als auch mit Dieselmotoren betrieben werden.

Bei der RhB ersetzen acht Fahrzeuge fünf ältere Lokomotiven. Die drei zusätzlichen Loks sollen die Interventionszeit bei Störungen verkürzen, hiess es.

Die Matterhorn Gotthard-Bahn wiederum ersetzt drei ältere Dienstlokomotiven. Die neuen Stadler-Lokomotiven sollen unter anderem für die Schneeräumung am Oberalppass eingesetzt werden.

An der SIX legte die Stadler Rail-Aktie am Freitag zeitweise klar zu, musste ihre Gewinne dann jedoch wieder abgeben. Aktuell liegt sie mit einem Minus von 0,25 Prozent bei 20,05 Franken.

ls/jb

Bussnang (awp)