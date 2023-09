Stadler plant Investition über 45,2 Millionen Euro in Ungarn

Zürich (awp) - Stadler Rail will an seinem ungarischen Standort in Szolnok die Produktionskapazitäten ausbauen. Konkret will das Unternehmen dort rund 45,2 Millionen Euro investieren, wie die ungarische Investitionsförderungsagentur (HIPA) am Freitag mitteilte.

Mit der Erweiterung werde die Kapazität um 20 Prozent auf etwa 750 Wagenkästen im Jahr gesteigert. Ausserdem könne Stadler dann auch doppelstöckige Wagenkästen dort fertigen. Mit der Investition sollen auch 173 neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

Die Verbesserungen sollen zwischen 2023 und 2026 umgesetzt werden. Für eine Stellungnahme war Stadler am Abend nicht erreichbar.

cg/