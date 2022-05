Stadler-Patron Spuhler sieht nahe Lösung für CEO-Besetzung

Börse aktuell - Live Ticker

Trotz anhaltend schwieriger Gemengelage dominieren im Dienstagshandel die Käufer: Die US-Börsen erholen sich am Dienstag etwas von ihren jüngsten Verlusten. Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt erzielen Gewinne. Die Anleger in Asien waren am Dienstag in Kauflaune.