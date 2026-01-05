|
05.01.2026 12:42:36
Stadler liefert fünf weitere FLIRT-Züge an Arriva Nederland
Bussnang (awp) - Der Zugbauer Stadler Rail liefert weitere Züge an die niederländischen Verkehrsgesellschaft Arriva Nederland. Das Transportunternehmen hat laut einer Mitteilung vom Montag fünf FLIRT-Zügen bestellt. Finanzielle Details zum Auftrag werden nicht genannt.
Die Fahrzeuge sollen auf den Vechtdallijnen in den Provinzen Overijssel und Drenthe eingesetzt werden und ergänzen die bestehende Flotte von Arriva in den Niederlanden. Für Arriva stehen den Angaben nach bereits 165 Fahrzeug von Stadler im Einsatz. Alleine von 2016 bis 2024 produzierte Stadler 34 FLIRT-Züge für den Betrieb von Arriva in der Region Limburg.
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
