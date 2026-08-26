Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’574 0.3%  SPI 20’493 0.4%  Dow 53’577 0.3%  DAX 26’345 0.3%  Euro 0.9381 0.3%  EStoxx50 6’477 0.3%  Gold 4’627 -0.7%  Bitcoin 63’054 0.2%  Dollar 0.8038 0.3%  Öl 86.5 -2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Stadler Rail217818Partners Group2460882Novartis1200526Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aroundtown-Aktie unbewegt: Operativ stabil, Jahresziele bleiben bestehen
Vor NVIDIA-Zahlen: Asiatische Chip-Aktien wie Samsung, SK hynix und Co. im Rally-Modus
DroneShield-Aktie sackt zweistellig ab: Halbjahresbericht enttäuscht
Rohstoff-Rally im Anflug? Fondsmanager prophezeien dreistelligen Ölpreis bis 2027
Siemens Energy-Aktie verliert: Abspaltung der Dampfturbinen-Sparte läuft
Suche...
Plus500 Depot
26.08.2026 14:03:37

Stadler gibt im Halbjahr massiv Gas - Aktie auf Zweijahreshoch

(Zusammenfassung)

Bussnang TG (awp) - Stadler Rail hat im ersten Halbjahr 2026 massiv beschleunigt, nachdem im Vorjahr noch die Folgen von Unwetterschäden das Geschäft gebremst hatten. Die Erwartungen der Analysten wurden fast durchwegs übertroffen. Die Aktie schoss auf den höchsten Stand seit über zwei Jahren nach oben.

Der Umsatz stieg in den ersten sechs Monaten um 40 Prozent auf 2,0 Milliarden Franken, wie Stadler Rail am Mittwoch in einem Communiqué bekannt gab. Hauptgrund dafür sei die Auslieferung zahlreicher Fahrzeuge im ersten Halbjahr 2026 und die hohe Produktionsleistung im Vorjahr.

Der Betriebsgewinn (EBIT) kletterte auf 79,5 Millionen Franken. Damit hat er sich im Vergleich zum Vorjahr (36,9 Millionen Franken) mehr als verdoppelt. Die operative Marge verbesserte sich auf 4,0 Prozent nach 2,6 Prozent vor einem Jahr.

Damals hatte Stadler noch unter den Folgen der Unwetter von 2024 gelitten, welche die Produktion in den Werken von Stadler und von wichtigen Zulieferern im Wallis, in Spanien und Österreich gestört hatten.

Katastrophenfolgen bis 2027 spürbar

Dagegen legte der Reingewinn nur leicht um 1 Prozent auf 31,2 Millionen Franken zu. Grund seien negative Bewertungseffekte von Bilanzpositionen, nachdem man im Vorjahr noch von positiven Währungseffekten profitiert hatte, erklärte Stadler-Finanzchef Raphael Widmer. Zudem seien die Kosten für Bankgarantien sowie die Zins- und Steueraufwendungen gestiegen.

Noch immer wirke sich die Überschwemmungskatastrophe in Valencia vom Oktober 2024 negativ auf das Ergebnis aus. Stadler konnte allerdings mit einem Aufholprogramm die Lieferketten inzwischen weitgehend stabilisieren, Produktionsprozesse anpassen und neue Zulieferer gewinnen. Die Belastungen durch die Unwetter hätten nachgelassen, seien aber durch Kosten und Rückstände bei der Auslieferung von Fahrzeugen bis ins Jahr 2027 spürbar.

Auch im Werk in Berlin, das seit vielen Jahren zu wenig ausgelastet ist und Verluste produziert, gelangen Stadler dank Effizienzmassnahmen Verbesserungen bei der Produktivität. Dank zwei Grossaufträgen aus Berlin für 350 neue S-Bahn-Züge und 166 U-Bahnwägen soll die Fabrik nun im nächsten Jahr die Gewinnschwelle erreichen. Die Zukunft des Werks in Berlin sei nun nachhaltig gesichert, sagte Finanzchef Widmer.

Neuer Rekord beim Auftragsbestand

Gleichzeitig holte der Konzern wieder eine Reihe von neuen Aufträgen herein. Der Auftragseingang stieg auf 2,7 Milliarden Franken. Das ist 1 Milliarde mehr als im Vorjahressemester, wobei die beiden Berliner Grossaufträge darin noch gar nicht enthalten sind. Damit schwollen die Auftragspolster auf 33,3 Milliarden Franken an. Das sei ein Rekord, hiess es.

Mit den Zahlen hat Stadler die Erwartungen der Analysten bei den Auftragseingängen, Umsatz, EBIT und Marge weit übertroffen. Einzig der Reingewinn blieb deutlich unter den Schätzungen der Experten.

Dennoch reagierte die Aktie mit einem Freudensprung. Der Kurs schoss um knapp ein Fünftel auf 29,38 Franken hoch. Damit wurde der höchste Stand seit Frühling 2024 erreicht. Ein Marktteilnehmer sprach von der ersten fundamental positiven Überraschung seit dem Börsengang im Jahr 2019.

Umsatz von über 5 Milliarden als Ziel

An den Zielen für das Gesamtjahr 2026 hielt Stadler fest. So peilt der Konzern einen Umsatz von deutlich über 5 Milliarden Franken an. Dank starkem Auftragsbestand, erhöhtem Produktionsoutput und dem in Deutschland eingeleiteten Effizienzprogramm wird eine EBIT-Marge von über 5 Prozent erwartet.

Auch die Mittelfristziele gelten unverändert: Bei stabilen Lieferketten will Stadler die EBIT-Marge auf 6 bis 8 Prozent verbessern. Der untere Bereich der Spanne dürfte "sehr wahrscheinlich" schon nächstes Jahr erreicht werden, sagte Widmer.

jb/ra

In eigener Sache

Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

11:18 SMI nimmt Allzeithoch ins Visier
09:28 Marktüberblick: Ölpreise unter Druck
08:37 Der «Burggraben» im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz
05:59 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Neue Long-Impulse?
25.08.26 Logo WHS Nvidia – kann der 5-Billionen-US-Dollar-Konzern einmal mehr überraschen?
25.08.26 Julius Bär: 11.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Deutsche Bank AG
25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’167.17 19.90 S4B3QU
Short 15’477.42 13.97 SIBJOU
Short 16’061.65 8.91 SZB73U
SMI-Kurs: 14’573.86 26.08.2026 14:00:31
Long 13’995.24 19.90 SPBMIU
Long 13’681.71 13.97 SGBNXU
Long 13’076.90 8.86 S5BOUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

DroneShield-Aktie sackt zweistellig ab: Halbjahresbericht enttäuscht
Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot
Stadler-Aktie springt auf Zweijahreshoch: Umsatz und Betriebsgewinn legen deutlich zu
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Roche-Aktie sinkt: Tochter Genentech baut Adipositas-Pipeline aus - FDA-Zulassung für Alzheimer-Test
NYSE-Handel: Zum Handelsende Gewinne im Dow Jones
Sektor-Rotation an der Börse: Warum Tech-Giganten wie Amazon und Apple die Value-Rally befeuern
Amrize-Aktie tiefer: Finanzchef tritt nach wenigen Monaten zurück
NVIDIA-Aktie vor Bilanz am Mittwoch: Optionsmarkt signalisiert dreistelligen Milliarden-Swing
Jeremy Grantham baut Depot um: GMO verkauft in Q2 Berkshire-Aktien - und schlägt bei Netflix zu

Top-Rankings

Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
In diese Aktien hat Paul Singer im zweiten Quartal investiert
Bildquelle: Thos Robinson/Getty Images for New York Times
Jeremy Grantham baut Depot um: GMO verkauft in Q2 Berkshire-Aktien - und schlägt bei Netflix zu
GMO, das Value-Haus von Jeremy Grantham, verdoppelt seine Wetten auf zwei umstrittene Tech-Werte ...
Bildquelle: Lane Turner/Boston Globe/Getty Images
Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot
Die von Bill und Melinda Gates gegründete Gates Foundation verwaltet ihr milliardenschweres Verm ...
Bildquelle: JamesWMfoto / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.