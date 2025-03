Stadler bestellt bei ABB Komponenten für US-Züge

Zürich/Bussnang (awp) - Stadler Rail greift in den USA auf die Technologie von ABB zurück. Der Zugbauer hat für seine Züge beim Industriekonzern Traktionsstromrichter und Traktionsbatterien für die "Pro Series" bestellt. Fianzielle Details zu den Aufträgen geben die Unternehmen nicht bekannt.

Die Teile sind laut einer Mitteilung vom Dienstag für die neuen Zugflotten der Verkehrsbetriebe Metra in Illinois und Caltrans in Kalifornien vorgesehen. Metra will den Angaben nach als einer der ersten Bahnbetreiber in den USA vollständig batteriebetriebene Züge einsetzen und bestellte im Juni 2024 acht zweiteilige Züge.

Die Züge sollen in ganz Chicago verkehren und werden mit Pro 8C-Batterien und CC750-DC-Traktionsumrichtern von ABB ausgestattet. Derweil habe Caltrans mit Stadler US einen Vertrag für Wasserstoff-Personenzüge unterzeichnet. Die Flotte werde aus 10 Zügen bestehen für die ABB Pro 8C Traktionsbatterien, CC750 DC Traktionswandler und CC400 DC Traktionswandler liefern wird.

Traktionswandler werden für die Integration von Brennstoffzellen bei wasserstoffbetriebenen Zügen eingesetzt. Die Endmontage und Prüfung der Komponenten für diese Züge werde im ABB-Traktionswerk in Mechanicsville, Virginia, durchgeführt.

