Stadler baut vor Berlin ein Zentrum für Zugsinbetriebnahmen - Aktie knapp im Plus

Dazu hat Stadler in Hennigsdorf im Bundesland Brandenburg ein rund 46'000 Quadratmeter grosses Grundstück gekauft.

Am neuen Standort will Stadler künftig die Züge in Betrieb nehmen, die im Werk Berlin-Pankow produziert werden, wie der Konzern am Montag mitteilte. Bis 2027 werden dafür in Hennigsdorf die Bestandshallen saniert, erweitert und ein neues Zentrum für Kundenabnahmen errichtet.

Künftig sollen in Hennigsdorf 128 Angestellte für Stadler arbeiten. Das neue Zentrum ersetzt den bisherigen Inbetriebsetzungsstandort in Velten, der zum einem Service-Standort umgebaut wird. Finanzielle Details zu den Investitionen und den Bauarbeiten macht Stadler in der Mitteilung nicht bekannt.

Stadler Rail-Papiere notieren an der SIX zeitweise 0,14 Prozent höher bei 28,52 Schweizer Franken.

mk/kw

Bussnang (awp)