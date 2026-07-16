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16.07.2026 16:35:37
Stadler-Aktie zieht an: Stadtbahnen für Verkehrsbetrieb in Austin
Der Thurgauer Zugbauer hat einen Auftrag für die Lieferung von 21 Stadtbahnen für Austin Transit Partnership (ATP) im US-Bundesstaat Texas erhalten.
Die Züge für die erste Stadtbahn in Austin basieren auf den Citylink-Modellen von Stadler und werden im US-Werk in Salt Lake City gefertigt. Das Projekt umfasst zudem eine Option auf einen Vertrag über technischen Support und Ersatzteilversorgung. Zu finanziellen Details machte Stadler in der Mitteilung keine Angaben.Im Schweizer Handel steigt die Stadler-Aktie zeitweise um 0,34 Prozent auf 23,62 Franken.
cg/to
Bussnang TG (awp)
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