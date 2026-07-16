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Auftrag 16.07.2026 16:35:37

Stadler-Aktie zieht an: Stadtbahnen für Verkehrsbetrieb in Austin

Stadler-Aktie zieht an: Stadtbahnen für Verkehrsbetrieb in Austin

Der Thurgauer Zugbauer hat einen Auftrag für die Lieferung von 21 Stadtbahnen für Austin Transit Partnership (ATP) im US-Bundesstaat Texas erhalten.

Zudem gibt es eine Option auf 19 weitere Züge, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.

Die Züge für die erste Stadtbahn in Austin basieren auf den Citylink-Modellen von Stadler und werden im US-Werk in Salt Lake City gefertigt. Das Projekt umfasst zudem eine Option auf einen Vertrag über technischen Support und Ersatzteilversorgung. Zu finanziellen Details machte Stadler in der Mitteilung keine Angaben.

Im Schweizer Handel steigt die Stadler-Aktie zeitweise um 0,34 Prozent auf 23,62 Franken.

cg/to

Bussnang TG (awp)

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