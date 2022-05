Stadler-Aktie zieht an: Berner Oberland-Bahnen bestellen neue Triebzüge bei Stadler Rail

Insgesamt sollen sechs neue Triebzüge mit je 140 Sitzplätzen für Gesamtkosten von 66 Millionen Franken beschafft werden, wie die Jungfraubahn -Tochter am Freitag mitteilte. Der Einsatz soll ab dem Winter 2025/26 erfolgen. Zusammen mit einem passenden Park&Ride-Angebot soll die Verkehrssituation in den beiden Lütschinentälern entlastet werden. Aktien von Stadler Rail steigen am Freitag an der SIX zeitweise um 1,74 Prozent auf 35,00 Franken.

dm/jl

Interlaken (awp)