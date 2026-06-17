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Stadler-Aktie trotzdem schwächer: Auftrag für 25 weitere Güterlokomotiven

Stadler-Aktie trotzdem schwächer: Auftrag für 25 weitere Güterlokomotiven

Der Ostschweizer Zughersteller Stadler hat einen Auftrag über 25 weitere elektrische Mehrsystemlokomotiven des Typs EURO6000 erhalten.

Besteller ist der europäische Lokomotivvermieter und langjährige Stadler-Geschäftspartner Alpha Trains, wie Stadler am Mittwoch mitteilte.

Die Auslieferung der neuen Fahrzeuge ist für 2028 geplant. Mit dem Auftrag wächst die EURO6000-Flotte von Alpha Trains auf insgesamt 92 Lokomotiven. Finanzielle Angaben machten die Unternehmen nicht.

Ein Teil der Lokomotiven ist für den Güterverkehr in Spanien vorgesehen. Andere Fahrzeuge sollen auf dem sogenannten Mittelmeerkorridor verkehren und grenzüberschreitende Transporte zwischen Spanien, Frankreich, Belgien und Luxemburg ermöglichen. Die Lokomotiven können dank ihrer Mehrsystemtechnik auf verschiedenen Strom- und Schienennetzen eingesetzt werden.

Die sechsachsigen EURO6000-Loks verfügen über eine Leistung von sechs Megawatt und können Güterzüge mit mehr als 2000 Tonnen Gewicht befördern. Laut Stadler soll die Bestellung dazu beitragen, den Schienengüterverkehr auszubauen und Transporte von der Strasse auf die Schiene zu verlagern.

Für Stadler ist es ein weiterer Grossauftrag aus der langjährigen Zusammenarbeit mit Alpha Trains. Seit 2007 hat der Leasinganbieter nach Unternehmensangaben mehr als 150 Lokomotiven bei Stadler bestellt.

Die Stadler-Aktie fällt im Schweizer Handel zeitweise um 1,21 Prozent auf 22,46 Franken.

to/cg

Bussnang (awp)

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