Stadler-Aktie stark: Stadler liefert Lokomotiven und Ersatzteile nach Grossbritannien

Der Vertrag mit der Leasinggesellschaft Beacon Rail und dem Bahnbetreiber GBRF umfasst auch die Lieferung von Ersatzteilen.

Finanzielle Details nannte der Ostschweizer Zugbauer Stadler Rail am Freitag in einem Communiqué nicht. Konkret werden sechsachsige Co'Co'-Lokomotiven der Baureihe 99 geliefert, die ans britische Profil und die dortigen Spezifikationen angepasst sind und bimodale Antriebe aus 25-Kilovolt-Wechselstrom- und Dieselbetrieb kombinieren.

Die Zweikraftlokomotiven erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde und können auf elektrifizierten Netzen fahren. Darüber hinaus verfügen sie über einen Dieselmotor für den Betrieb auf nicht elektrifizierten Strecken.

Aktien von Stadler Rail zeigen sich am Freitag an der SIX zeitweise 1,09 Prozent höher bei 35,10 Franken.

jb/kw

Bussnang (awp)